Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse am 9. Februar
- Aktualisiert: 08.02.2026
- 16:28 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 8. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute am 9. Februar auf dem Programm:
12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen
14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer)
17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen
20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 2. Durchgang
20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf
Olympia live - Die Wettbewerbe am 9. Februar 2026
10:05 Uhr: Curling Mixed - Tschechien vs. Estland
10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Südkorea
10:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. USA
10:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Kanada
10:30 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Abfahrt (Männer)
12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Japan vs. Italien
12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen - Medaillenentscheidung
14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer) - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Frankreich
17:00 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 1. Lauf
17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen - Medaillenentscheidung
18:05 Uhr: Halbfinals
18:32 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 2. Lauf
19:00 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 1. Durchgang
19:20 Uhr: Eiskunstlauf - Eistanz, Rhythmustanz
19:30 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 1. Lauf
19:53 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 2. Lauf
20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 2. Durchgang - Medaillenentscheidung
20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung
20:40 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. USA
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Kanada vs. Tschechien
Olympia live - Die Wettbewerbe am 10. Februar 2026
09:15 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Qualifikation
09:55 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Qualifikation
10:30 Uhr: Shorttrack - Frauen 500 Meter, Vorläufe
10:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Team-Kombination, Abfahrt
11:08 Uhr: Shorttrack - Männer, 1000 Meter, Vorläufe
11:15 Uhr: Ski Freestyle - Männer Buckelpiste, Qualifikation
11:18 Uhr: Shorttrack - Männer, 1000 Meter, Vorläufe
11:45 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Viertelfinale
11:53 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Viertelfinale
12:05 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Viertelfinale
12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Japan vs. Schweden
12:15 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Viertelfinale
12:23 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Halbfinale
12:30 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 1. Lauf
12:45 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Halbfinale
12:48 Uhr: Shorttrack - Mixed Staffel, B-Finale
12:56 Uhr: Shorttrack - Mixed Staffel, A-Finale - Medaillenentscheidung
12:57 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Halbfinale
12:59 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 2. Lauf
13:13 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Finale - Medaillenentscheidung
13:25 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Finale - Medaillenentscheidung
13:28 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung
13:30 Uhr: Biathlon - Männer 20 Kilometer einzeln - Medaillenentscheidung
14:00 Uhr: Ski Alpin - Frauen Team-Kombination, Slalom - Medaillenentscheidung
14:05 Uhr: Curling Mixed, Spiel um Platz 3
14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste, Qualifikation
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Italien vs. Deutschland
17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Einzel, 3. Lauf
18:05 Uhr: Curling Mixed Finale - Medaillenentscheidung
18:30 Uhr: Eiskunstlauf - Männer Kurzprogramm
18:41 Uhr: Rodeln - Frauen Einzel, 4. Lauf - Medaillenentscheidung
18:45 Uhr: Skispringen - Mixed Team, 1. Durchgang
20:00 Uhr: Skispringen - Mixed Team, 2. Durchgang - Medaillenentscheidung
20:10 Uhr: Eishockey Frauen - Kanada vs. USA
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Finnland vs. Schweiz
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
