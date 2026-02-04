- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse am 9. Februar

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 16:28 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 8. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute am 9. Februar auf dem Programm:

12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen
14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer)
17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen
20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 2. Durchgang
20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf

Curling - Round Robin (X)
10:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
10:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
USA
USA
USA
10:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
-:-
0
0
Südkorea
Südkorea
Südkorea
10:05
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
Estland
Estland
Estland
Ski Alpin - Entscheidung (M)
10:30
-:-
Eishockey - Gruppe B (F)
12:10
Japan
Japan
Japan
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
Ski Freestyle - Finale (F)
12:30
-:-
Eishockey - Gruppe B (F)
16:40
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
Frankreich
Frankreich
Frankreich
Rodeln - 1. Lauf (F)
17:00
-:-
Eisschnelllauf - Entscheidung (F)
17:30
-:-
Curling - Halbfinale (X)
18:05
N.N.
N.N.
N.N.
-:-
0
0
N.N.
N.N.
N.N.
18:05
N.N.
N.N.
N.N.
-:-
0
0
N.N.
N.N.
N.N.
Rodeln - 2. Lauf (F)
18:43
-:-
Skispringen - Entscheidung (M)
19:00
-:-
Eiskunstlauf - Kurzprogramm (X)
19:20
-:-
Snowboard - Finale (F)
19:30
-:-
Eishockey - Gruppe A (F)
20:40
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
USA
USA
USA
21:10
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Tschechien
Tschechien
Tschechien
Olympia live - Die Wettbewerbe am 9. Februar 2026

10:05 Uhr: Curling Mixed - Tschechien vs. Estland

10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Südkorea

10:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. USA

10:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Kanada

10:30 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Abfahrt (Männer)

12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Japan vs. Italien

12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen - Medaillenentscheidung

14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer) - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Frankreich

17:00 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 1. Lauf

17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen  - Medaillenentscheidung

18:05 Uhr: Halbfinals

18:32 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 2. Lauf

19:00 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 1. Durchgang

19:20 Uhr: Eiskunstlauf -  Eistanz, Rhythmustanz

19:30 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 1. Lauf

19:53 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 2. Lauf

20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 2. Durchgang - Medaillenentscheidung

20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

20:40 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. USA

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Kanada vs. Tschechien

Olympia live - Die Wettbewerbe am 10. Februar 2026

09:15 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Qualifikation

09:55 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Qualifikation

10:30 Uhr: Shorttrack - Frauen 500 Meter, Vorläufe

10:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Team-Kombination, Abfahrt

11:08 Uhr: Shorttrack - Männer, 1000 Meter, Vorläufe

11:15 Uhr: Ski Freestyle - Männer Buckelpiste, Qualifikation

11:18 Uhr: Shorttrack - Männer, 1000 Meter, Vorläufe

11:45 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Viertelfinale

11:53 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Viertelfinale

12:05 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Viertelfinale

12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Japan vs. Schweden

12:15 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Viertelfinale

12:23 Uhr: Shorttrack - Mixed-Staffel, Halbfinale

12:30 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 1. Lauf

12:45 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Halbfinale

12:48 Uhr: Shorttrack - Mixed Staffel, B-Finale

12:56 Uhr: Shorttrack - Mixed Staffel, A-Finale - Medaillenentscheidung

12:57 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Halbfinale

12:59 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 2. Lauf

13:13 Uhr: Skilanglauf - Frauen Sprint klassisch, Finale - Medaillenentscheidung

13:25 Uhr: Skilanglauf - Männer Sprint klassisch, Finale - Medaillenentscheidung

13:28 Uhr: Ski Freestyle - Männer Slopestyle Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

13:30 Uhr: Biathlon - Männer 20 Kilometer einzeln - Medaillenentscheidung

14:00 Uhr: Ski Alpin - Frauen Team-Kombination, Slalom - Medaillenentscheidung

14:05 Uhr: Curling Mixed, Spiel um Platz 3

14:15 Uhr: Ski Freestyle - Frauen Buckelpiste, Qualifikation

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Italien vs. Deutschland

17:00 Uhr: Rodeln - Frauen Einzel, 3. Lauf

18:05 Uhr: Curling Mixed Finale - Medaillenentscheidung

18:30 Uhr: Eiskunstlauf - Männer Kurzprogramm

18:41 Uhr: Rodeln - Frauen Einzel, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

18:45 Uhr: Skispringen - Mixed Team, 1. Durchgang

20:00 Uhr: Skispringen - Mixed Team, 2. Durchgang - Medaillenentscheidung

20:10 Uhr: Eishockey Frauen - Kanada vs. USA

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Finnland vs. Schweiz

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen

