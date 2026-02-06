- Anzeige -
Olympia am 9. Februar LIVE: Nächste deutsche Medaille am Montag in der alpinen Team-Kombination? - Der Tag im Ticker

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 23:37 Uhr
  • ran.de
Olympia 2026
Olympia 2026© IMAGO/Imagn Images

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Hier verpasst ihr keinen Moment: In unserem Olympia-Liveticker laufen alle Top-Ereignisse des Tages live und in Echtzeit.

Erste Medaillen für Deutschland

Skirennläuferin Emma Aicher hat am Sonntag die erste Medaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Bei der Abfahrt der Frauen belegte die 22-Jährige Platz zwei hinter Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA.

Lindsey Vonn (USA) stürzte bereits nach 13 Fahrsekunden nach einer tückischen Welle, blieb schreiend im Schnee liegen und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia.

Auch die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel schaffte es später am Sonntag auf das Podest. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß landeten hinter Frankreich und Italien auf Platz drei.

Hofmeister verpasst Snowboard-Medaille

Bei den Rodlern hat sich Max Langenhan Gold am Sonntagabend im Einsitzer gesichert. Hinter ihm landete der Österreicher Jonas Müller. Felix Loch war hingegen schon nach den ersten beiden der vier Läufe ohne Medaillen-Chance.

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Externer Inhalt

Herzlich willkommen
Bei den Olympischen Spielen 2026 werden auch heute wieder einige Medaillen verteilt. So steht beispielsweise bei den Männern im alpinen Skisport ab dem Vormittag die Entscheidung in der Kombination an. Für die Skispringer geht es hingegen am Abend auf der Normalschanze um Gold, Silber und Bronze.

Die Entscheidungen am Montag in der Übersicht:

12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen
14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer)
17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen
20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 2. Durchgang
20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen

Zahlreiche Wettkämpfe könnt ihr auf  Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ohne kostenpflichtiges Abo bei HBO Max.

Einfach Joyn öffnen oder unten auf die Box klicken und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard.

ARD und ZDF zeigen zusätzlich zum Eurosport-Programm ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn im Livestream abrufbar.

Olympische Spiele: So reagierten unsere Fahnenträger

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend!

