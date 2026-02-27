Olympia 2026 - Lacher nach Trump-Spruch: Eishockey-Olympiasieger entschuldigen sich

Nachdem die Eishockey-Männer der USA über einen geschmacklosen Witz von Donald Trump lachten, bitten Einige von ihnen nun um Entschuldigung.

Mehrere Eishockey-Olympiasieger haben für die Reaktion ihres Teams um Entschuldigung gebeten, nachdem US-Präsident Donald Trump nach ihrem Gold-Triumph einen Witz auf Kosten der Frauen-Mannschaft der USA gemacht hatte.

"Es tut uns natürlich leid, wie wir in diesem Moment darauf reagiert haben", sagte etwa Charlie McAvoy vor dem NHL-Spiel seiner Boston Bruins gegen die Columbus Blue Jackets: "Wissen Sie, die Dinge sind dort einfach sehr schnell passiert". Die Lacher nach dem Trump-Spruch würden "sicherlich nicht widerspiegeln, wie wir uns fühlen".

Jake Sanderson (Ottawa Senators) räumte ein, das Lachen sei "ein kleiner Fehler" gewesen, Goalie Jeremy Swayman (Boston) meinte: "Wir hätten anders reagieren sollen." Laut Matthew Tkachuk, der für die Florida Panthers spielt, würde das Männer-Team die Mannschaft der Frauen "lieben, und das Frauenteam liebt uns".

Während Olympia sei man "sich so nah" gewesen: "Wir haben uns gemeinsam andere Wettkämpfe angesehen. Wir sind hingegangen und haben sie angefeuert."