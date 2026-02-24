Nicht nur die US-Männer, sondern auch die US-Frauen gewannen bei Olympia Gold im Eishockey. Einen Besuch im Weißen Haus schlagen die Siegerinnen aber wohl aus.

Die amerikanischen Eishockey-Olympiasiegerinnen haben eine Einladung von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus laut Medienberichten ausgeschlagen. Nach dem Gold-Sieg des Männer-Teams gegen Kanada hatte der Präsident sich über die Spielerinnen lustig gemacht.

"Aufgrund des Termins und bereits geplanter akademischer und beruflicher Verpflichtungen im Anschluss an die Spiele können die Athletinnen leider nicht teilnehmen", soll ein Sprecher des Verbandes "USA Hockey" mitgeteilt haben.

Die Mannschaft hätte am Dienstag anlässlich Trumps Rede zur Lage der Nation nach Washington kommen sollen, war aber erst am Montag aus Italien zurückgekehrt. Die Profiliga PWHL setzt ihren Spielbetrieb schon am Donnerstag fort. Das Team sei aber "sehr dankbar für die Einladung" und wisse die Anerkennung der "außergewöhnlichen Leistung sehr zu schätzen", hieß es in der Erklärung, die unter anderem NBC vorliegt.