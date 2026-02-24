Wintersport
Olympia 2026: US-Eishockeyspielerinnen schlagen Trump-Einladung nach Spott aus
- Aktualisiert: 24.02.2026
- 11:42 Uhr
- SID/ran.de
Nicht nur die US-Männer, sondern auch die US-Frauen gewannen bei Olympia Gold im Eishockey. Einen Besuch im Weißen Haus schlagen die Siegerinnen aber wohl aus.
Die amerikanischen Eishockey-Olympiasiegerinnen haben eine Einladung von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus laut Medienberichten ausgeschlagen. Nach dem Gold-Sieg des Männer-Teams gegen Kanada hatte der Präsident sich über die Spielerinnen lustig gemacht.
"Aufgrund des Termins und bereits geplanter akademischer und beruflicher Verpflichtungen im Anschluss an die Spiele können die Athletinnen leider nicht teilnehmen", soll ein Sprecher des Verbandes "USA Hockey" mitgeteilt haben.
Die Mannschaft hätte am Dienstag anlässlich Trumps Rede zur Lage der Nation nach Washington kommen sollen, war aber erst am Montag aus Italien zurückgekehrt. Die Profiliga PWHL setzt ihren Spielbetrieb schon am Donnerstag fort. Das Team sei aber "sehr dankbar für die Einladung" und wisse die Anerkennung der "außergewöhnlichen Leistung sehr zu schätzen", hieß es in der Erklärung, die unter anderem NBC vorliegt.
Trumps Kabinenrede schlägt Wellen online
Nach dem Triumph der US-Männer im Finale über Kanada am Sonntag hatte Trump mit den feiernden Spielern in der Kabine telefoniert. Trump gratulierte den Gewinnern euphorisch und lud sie nach Washington ein: "Das Militär wird euch abholen, wir werden Spaß haben und wir haben Medaillen für euch", kündigte der Republikaner an.
"Ich muss euch sagen, wir müssen auch das Frauen-Team einladen", setzte er bei lautem Gelächter der Mannschaft nach. Ansonsten werde er vermutlich seines Amtes enthoben, lachte der 79-Jährige. "Aber wie auch immer, es wäre mir eine Ehre, euch zu empfangen."
Online geht das Video aus der Umkleide viral und sorgt bei vielen für Unmut. "Ich bin soooo enttäuscht von unserem Männer-Team. Das beschmutzt die Goldmedaille dramatisch", schrieb ein User auf Instagram. Ein anderer schrieb: "Hat Trump die Frauen nach ihrem Sieg überhaupt angerufen? Nein, natürlich nicht!" Viele fordern online nun, dass auch die Männer die Einladung ausschlagen, um Solidarität zu zeigen.
Das Weiße Haus kam der Bitte um Stellungnahme zu dieser Absage noch nicht nach.
