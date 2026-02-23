Das entschuldigte auch ihre Verspätung: "Der Grund für meine Verspätung ist, dass ich gerade erfahren habe, dass meine Großmutter verstorben ist. Sie war ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, als ich aufwuchs, und jemand, zu dem ich sehr aufgeschaut habe."

Nachdem sie bei der Siegerehrung noch gestrahlt hatte, bekam sie zwischen der Zeremonie und der Pressekonferenz die Nachricht über einen familiären Trauerfall übermittelt.

Olympia 2026: Eileen Gu wusste von schlechtem Gesundheitszustand der Oma

Gu verriet, dass ihr die Situation bekannt war und ein Risiko zu jeder Zeit ihrer Reise nach Italien bestand: "Das letzte Mal, dass ich sie vor den Olympischen Spielen gesehen habe, war sie sehr krank. Ich wusste also, dass diese Möglichkeit besteht. Ich habe ihr nicht versprochen, dass ich gewinnen würde, aber ich habe ihr versprochen, dass ich mutig sein würde, so wie sie mutig war", betonte die 22-Jährige nach ihrem insgesamt dritten Olympia-Gold.

Dann holte sie weiter aus: "Deshalb spreche ich immer wieder davon, auf mich selbst zu setzen, mutig zu sein und Risiken einzugehen. Das geht tatsächlich auf das Versprechen zurück, das ich meiner Großmutter gegeben habe. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Versprechen einhalten konnte, und hoffe, dass sie stolz auf mich ist. Aber es ist auch eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich entschuldige mich wirklich für meine Verspätung, aber das waren die Gründe dafür. Es tut mir leid."

Einen Tag nach dem Trubel setzte Gu auch einen emotionalen Instagram-Post zu Ehren ihrer verstorben Oma mit zahlreichen gemeinsamen Fotos ab. Dazu schrieb sie: "Weil ich ihr versprochen habe, dass ich genauso mutig sein werde wie sie."

