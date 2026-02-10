Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison berichtete bewegt, er habe seiner Freundin seine Untreue unmittelbar vor den Winterspielen von Mailand gestanden, sie habe sich daraufhin von ihm getrennt.

"Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen", sagte der 28-Jährige unter Tränen, "die schönste, tollste Person der Welt. Aber vor drei Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen und war ihr untreu."

Biathlet Sturla Holm Lägreid hatte gerade seine erste Einzelmedaille bei Olympia gewonnen - und klar, Bronze war "groß". Doch sein Jubel-Interview im norwegischen Rundfunk NRK nahm plötzlich eine unerwartete Wendung: Lägreid gestand live im TV, dass er seine Freundin betrogen habe.

Sturla Holm Lägreid hat nach seiner ersten Olympischen-Einzel-Medaille ein kurioses Interview gegeben und einen Seitensprung geplant im Live-TV zugegeben.

Vor Olympia in "schwerster Woche meines Lebens"

Er blicke auf die "schwerste Woche meines Lebens" zurück, sagte Lägreid, er habe das Gefühl, die "Goldmedaille meines Lebens" weggeworfen zu haben: "Ich wünschte, ich könnte das hier mit ihr teilen."

Doch dieses Glück war ihm offenbar nicht vergönnt, wegen dieses "dummen" Fehlers, wie der Staffel-Olympiasieger von 2022 einräumte. "Ich wäre gerne ein gutes Vorbild und es tut weh, jemandem Schmerzen zuzufügen, den man so sehr liebt. Aber so ist das Leben."

Seine Teamkollegen wussten Bescheid, wie Johannes Dale-Skjevdal berichtete. Lägreid habe sich vorgenommen gehabt, seine Geschichte im Falle eines Medaillengewinns zu erzählen.

Er hielt Wort. Live im TV. Mit dem Ziel, sie zurückzugewinnen. "Ich begehe lieber sozialen Selbstmord", sagte er bei Verdens Gang, als diese Frau aufzugeben.

Ob es die richtige Entscheidung gewesen sei, der Welt von seinem Fehltritt zu erzählen, wisse er nicht, sagte Lägreid wenig später auf der Pressekonferenz: "Aber es war die Entscheidung, die ich getroffen habe."

Zudem entschuldigte er sich bei seinem Landsmann und Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn. "Ich will dir heute nicht die Show stehlen", sagte Lägreid: "Ich hoffe, dass es nur die nächsten ein, zwei Tage ein Thema ist. Deine olympische Goldmedaille ist für immer."