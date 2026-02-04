Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! ran schätzt Deutschlands Medaillenchancen in den verbleibenden Wettbewerben ein. Von Mike Stiefelhagen Die ersten Tage der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien sind beendet. Bis zum 22. Februar 2026 duellieren sich die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo noch um die Medaillen. Olympia 2026: Der gesamte Zeitplan Die meisten Medaillen werden im Skilanglauf (15 Rennen), Eisschnelllauf (14) und Biathlon (11) vergeben. Die erste deutsche Medaille wurde direkt am ersten Tag durch Emma Aicher gewonnen. Bei den Winterspielen 2022 in Peking wurde Deutschland mit 27 Medaillen (12 Gold, zehn Silber, fünf Bronze) hinter Norwegen Zweiter und landete vor China. ran blickt auf die Medaillenchancen der deutschen Athleten in den 16 Sportarten bei Olympia 2026.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Biathlon Die deutsche Mixed-Staffel gewann bereits überraschend die Bronzemedaille. Ein guter Start für das gesamte Team. Teil der Staffel war unteranderem Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß. Sie gehört im Einzel zu den Top-Favoritinnen. Die 31-Jährige ist bislang noch ohne Einzelmedaille in ihrer Karriere. Die internationalen Experten schätzen die Athleten und Athletinnen aus Schweden, Frankreich und Norwegen als Übermacht ein. Italien durch den Heimvorteil ebenfalls. Im Weltcup enttäuschte das deutsche Herren-Team. Nur Philipp Horn und Philipp Nawrath konnten in Einzelrennen auf dem Podium landen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bob I Rodeln I Skeleton Das Cortina Sliding Center könnte für Deutschland im doppelten Sinne goldig werden. Johannes Lochner und Laura Nolte gehören zur Speerspitze der Bob-Fahrer. Hier ist Gold mehr als nur möglich. Bob und Rodeln könnten insgesamt, wenn es gut läuft, alleine sieben Mal Gold abwerfen. Für Rodel-Legende Felix Loch waren es bereits die fünften Winterspiele seiner Karriere. Er war zwar in guter Form, trotzdem reichte es nicht für eine Medaille. Max Langenhahn konnte sich dafür zum Olympiasieger krönen. Bei den Damen werden Merle Fräbel und Julia Taubitz ebenfalls Medaillen zugetraut. Olympia 2026: Lindsey Vonn fährt mit Kreuzbandriss - das sagt Ski-Legende Markus Wasmeier

Olympia 2026: Curler schimpfen über olympisches Eis - "beschissen" Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer sind im Skeleton die Deutschen mit den besten Medaillenchancen.

Freestyle Skiing I Snowboard Ramona Hofmeister feierte nach einer Verletzung im September ein Traum-Comeback. Die 29-Jährige macht sich berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall. Im Parallel-Riesenslalom feierte sie seit Anfang Januar bereits zwei Siege. Die Ski-Crosser Daniela Maier und Florian Wilmsmann wollen ebenfalls oben angreifen. Maier ist aktuell Zweite im Gesamtweltcup.

- Anzeige -

Ski Alpin Lena Dürr und Linus Straßer fahren im Slalom momentan hinterher. Die Erwartungen sind dennoch hoch. Mehrere Medaillen scheinen die Vorgabe zu sein. Emma Aicher hat immerhin schon Silber gewonnen in der Abfahrt. Kira Weidle-Winkelmann ist ebenfalls in guter Form. Für die Team-Kombination der Damen sind das gute Aussichten. Bei den Herren ging man dort leider ohne Edelmetall aus.

- Anzeige -

Ski Nordisch Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger und seine Kombinierer rechnen sich viel aus. Die Skispringer Felix Hoffmann und Philipp Raimund sind definitiv im Zweier-Team oder Mixed-Team Aspiranten auf das Treppchen - auch im Einzel ist im Idealfall etwas möglich. Bei den Frauen ist Selina Freitag eine ernstzunehmende Kandidatin für das Podium. Olympia 2026: IOC mit Verbot für Deutsche - Botschaft zu politisch? Im Langlauf der Damen kann es in der Staffel wie auch im Teamsprint etwas werden. Die Männer gehören zu den absoluten Außenseitern.

- Anzeige -

Weitere Wettbewerbe Im Eishockey tritt Deutschland bei den Männern mit NHL-Spielern wie Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle an und hofft auf Edelmetall. Auch bei den Frauen kann man auf Akteurinnen aus Nordamerika bauen. Im Eisschnelllauf soll Shootingstar Finn Sonnekalb die erste olympische Medaille seit 2010 holen. Die Paarlauf-Vizeweltmeister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin sind im Eiskunstlauf das beste, was Deutschland zu bieten hat. In der erstmals olympischen Disziplin Skibergsteigen zählt Tatjana Paller im Sprint eher zu den Außenseiterinnen. Die Curling-Männer verloren im November ihren Status als Europameister, ein Medaillengewinn käme daher überraschend.

- Anzeige -

Der Medaillenspiegel

- Anzeige -