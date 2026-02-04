- Anzeige -
Olympischen Winterspiele in Italien

Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 15:27 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! ran schätzt Deutschlands Medaillenchancen in den verbleibenden Wettbewerben ein.

Von Mike Stiefelhagen

Die ersten Tage der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien sind beendet.

Bis zum 22. Februar 2026 duellieren sich die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo noch um die Medaillen.

Die meisten Medaillen werden im Skilanglauf (15 Rennen), Eisschnelllauf (14) und Biathlon (11) vergeben. Die erste deutsche Medaille wurde direkt am ersten Tag durch Emma Aicher gewonnen.

Bei den Winterspielen 2022 in Peking wurde Deutschland mit 27 Medaillen (12 Gold, zehn Silber, fünf Bronze) hinter Norwegen Zweiter und landete vor China.

ran blickt auf die Medaillenchancen der deutschen Athleten in den 16 Sportarten bei Olympia 2026.

Olympia 2026 Mailand Cortina

Olympia 2026 LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge die Winterspiele in Mailand kostenlos im Livestream auf Joyn.

Biathlon

Die deutsche Mixed-Staffel gewann bereits überraschend die Bronzemedaille. Ein guter Start für das gesamte Team.

Teil der Staffel war unteranderem Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß. Sie gehört im Einzel zu den Top-Favoritinnen. Die 31-Jährige ist bislang noch ohne Einzelmedaille in ihrer Karriere.

Die internationalen Experten schätzen die Athleten und Athletinnen aus Schweden, Frankreich und Norwegen als Übermacht ein. Italien durch den Heimvorteil ebenfalls.

Im Weltcup enttäuschte das deutsche Herren-Team. Nur Philipp Horn und Philipp Nawrath konnten in Einzelrennen auf dem Podium landen.

Bob I Rodeln I Skeleton

Das Cortina Sliding Center könnte für Deutschland im doppelten Sinne goldig werden. Johannes Lochner und Laura Nolte gehören zur Speerspitze der Bob-Fahrer. Hier ist Gold mehr als nur möglich. Bob und Rodeln könnten insgesamt, wenn es gut läuft, alleine sieben Mal Gold abwerfen.

Für Rodel-Legende Felix Loch waren es bereits die fünften Winterspiele seiner Karriere. Er war zwar in guter Form, trotzdem reichte es nicht für eine Medaille. Max Langenhahn konnte sich dafür zum Olympiasieger krönen.

Bei den Damen werden Merle Fräbel und Julia Taubitz ebenfalls Medaillen zugetraut.

Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer sind im Skeleton die Deutschen mit den besten Medaillenchancen.

Freestyle Skiing I Snowboard

Ramona Hofmeister feierte nach einer Verletzung im September ein Traum-Comeback. Die 29-Jährige macht sich berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall. Im Parallel-Riesenslalom feierte sie seit Anfang Januar bereits zwei Siege.

Die Ski-Crosser Daniela Maier und Florian Wilmsmann wollen ebenfalls oben angreifen. Maier ist aktuell Zweite im Gesamtweltcup.

Ski Alpin

Lena Dürr und Linus Straßer fahren im Slalom momentan hinterher. Die Erwartungen sind dennoch hoch. Mehrere Medaillen scheinen die Vorgabe zu sein. Emma Aicher hat immerhin schon Silber gewonnen in der Abfahrt. Kira Weidle-Winkelmann ist ebenfalls in guter Form.

Für die Team-Kombination der Damen sind das gute Aussichten. Bei den Herren ging man dort leider ohne Edelmetall aus.

Ski Nordisch

Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger und seine Kombinierer rechnen sich viel aus.

Die Skispringer Felix Hoffmann und Philipp Raimund sind definitiv im Zweier-Team oder Mixed-Team Aspiranten auf das Treppchen - auch im Einzel ist im Idealfall etwas möglich. Bei den Frauen ist Selina Freitag eine ernstzunehmende Kandidatin für das Podium.

Im Langlauf der Damen kann es in der Staffel wie auch im Teamsprint etwas werden. Die Männer gehören zu den absoluten Außenseitern.

Weitere Wettbewerbe

Im Eishockey tritt Deutschland bei den Männern mit NHL-Spielern wie Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle an und hofft auf Edelmetall. Auch bei den Frauen kann man auf Akteurinnen aus Nordamerika bauen.

Im Eisschnelllauf soll Shootingstar Finn Sonnekalb die erste olympische Medaille seit 2010 holen.

Die Paarlauf-Vizeweltmeister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin sind im Eiskunstlauf das beste, was Deutschland zu bieten hat.

In der erstmals olympischen Disziplin Skibergsteigen zählt Tatjana Paller im Sprint eher zu den Außenseiterinnen.

Die Curling-Männer verloren im November ihren Status als Europameister, ein Medaillengewinn käme daher überraschend.

Der Medaillenspiegel

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen3126
2SchweizSUISchweiz3104
3USAUSAUSA2002
4ÖsterreichAUTÖsterreich1304
5ItalienITAItalien1269
6JapanJPNJapan1214
7DeutschlandGERDeutschland1113
8FrankreichFRAFrankreich1102
SchwedenSWESchweden1102
TschechienCZETschechien1102
11ChinaCHNChina0112
12SlowenienSLOSlowenien0101
SüdkoreaKORSüdkorea0101
14KanadaCANKanada0022
15BulgarienBULBulgarien0011
16AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
AustralienAUSAustralien0000
BelgienBELBelgien0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
BrasilienBRABrasilien0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
FinnlandFINFinnland0000
GeorgienGEOGeorgien0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GroßbritannienGBRGroßbritannien0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KasachstanKAZKasachstan0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LettlandLATLettland0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NeuseelandNZLNeuseeland0000
NiederlandeNEDNiederlande0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PolenPOLPolen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000
