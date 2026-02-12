Im Streit um den Helm von Ukraine-Fahrer Heraskewytsch kam es jetzt zu einer Entscheidung. Die IOC-Präsidentin fing ihn vor dem Rennen ab. Der Konflikt zwischen dem ukrainischen Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) hat zu dem erwarteten Ende geführt: Der WM-Vierte wurde vom olympischen Wettkampf am Donnerstag und Freitag im Eiskanal von Cortina ausgeschlossen, das gaben das IOC und der Weltverband IBSF eine knappe halbe Stunde vor dem Beginn des ersten Laufs bekannt. Auch verliert er seine Akkreditierung. Olympia 2026: Der offizielle Medaillenspiegel Nur etwas mehr als eine Stunde vor dem olympischen Wettkampf klagte der 27-Jährige in einem weiteren Video in den sozialen Medien die Ringe-Organisation in der Causa um seinen Helm, der Motive von im Krieg getöteten ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern zeigt, mit harten Worten an. Er hoffe sehr "auf eine Antwort vor Beginn der Skeleton-Wettkämpfe".

Die bekam er kurz später von der wartenden IOC-Präsidentin Kirsty Coventry. An der Skeleton-Bahn in Cortina d'Ampezzo fing sie ihn ab um mit ihm in einem privaten Bereich zu reden. Heraskewytsch blieb anscheinend bei seiner Meinung und wurde daraufhin disqualifiziert. Direkt im Anschluss sagte er: "Es ist schwer zu beschreiben oder in Worte zu fassen. Ich habe eine Leere."

