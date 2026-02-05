- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 in Joyn-Livestream

Skispringen live: Wettbewerb der Männer von der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 10:48 Uhr
  • ran.de

In Mailand und Cortina d'Ampezzo steigen die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Wettbewerben im Skispringen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Die Wettkämpfe im Skispringen finden dabei in Predazzo statt.

ran gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen rund um die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Skispringen?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien finden sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Einzel-Springen auf der Normal- und Großschanze statt.

Zudem gibt es ein Mixed-Springen auf der Normalschanze und den Super-Team-Wettbewerb der Männer von der Großschanze.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Skispringen für die Winterspiele im Überblick

Der exakte Terminplan für die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurde bereits bekanntgegeben.

  • Samstag, 7. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Normalschanze, Frauen - Siegerin: Anna Odine Ström
  • Montag, 9. Februar 2026, 19:00 Uhr: Einzel Normalschanze, Männer - Sieger: Philipp Raimund
  • Dienstag, 10. Februar 2026, 18:45 Uhr: Mixed Team Normalschanze - Sieger: Slowenien
  • Samstag, 14. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Großschanze, Männer
  • Sonntag, 15. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Großschanze, Frauen
  • Montag, 16. Februar 2026, 19:00 Uhr: Super Team Großschanze, Männer

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026 live: Laufen die Skisprung-Wettbewerbe im Free-TV?

Ja! Die ARD, das ZDF und Eurosport zeigen die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Free-TV.

Olympia 2026: Die Skisprung-Wettbewerbe kostenlos auf Joyn sehen

Die jeweiligen ARD-, ZDF- und Eurosport-Übertragungen zu den Skisprung-Wettbewerben bei den Olympischen Spielen lassen sich kostenlos auf Joyn streamen.

Mehr News und Videos zu Olympia
imago images 1072169194
News

Olympia 2026 - Ski Alpin jetzt live: Super-G der Männer im Free-TV & im Joyn-Stream

  • 11.02.2026
  • 11:22 Uhr
Karl Geiger
News

LIVE: Kombinierer Geiger hofft auf Medaille - jetzt Super G

  • 11.02.2026
  • 11:21 Uhr
imago images 1009707906
News

Snowboard-Schock! Athlet bricht sich den Hals

  • 11.02.2026
  • 11:12 Uhr
Biathlet Sturla Holm Laegreid
News

Lägreid-Ex-Freundin reagiert auf Geständnis: "Schwer zu ertragen"

  • 11.02.2026
  • 11:06 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 11.02.2026
  • 10:49 Uhr
Philipp Nawrath
News

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz heute live: 15 km Einzel der Frauen im Free-TV und im Joyn-Stream - Franziska Preuß schielt aufs Podest

  • 11.02.2026
  • 10:47 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 11.02.2026
  • 10:45 Uhr
Sturla Holm Lägreid
News

Olympia-Star entschuldigt sich für Seitensprung-Geständnis

  • 11.02.2026
  • 10:09 Uhr
imago images 1072360265Update
News

Material-Doping! Asien-Duo disqualifiziert

  • 11.02.2026
  • 09:53 Uhr
260210 Sturla Holm Laegreid of Norway in the mixed zone with his bronze medal after competing men s biathlon 20 km individual during day 4 of the 2026 Winter Olympics on February 10, 2026 in Anters...
News

Olympia 2026: Lägreid-Geständnis überlagert Botn-Sieg

  • 11.02.2026
  • 09:46 Uhr