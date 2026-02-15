Lena Dürr erlebt bei Olympia eine große Enttäuschung. Auf den letzten Metern verspielt sie eine Medaille im Riesenslalom.

Lena Dürr griff nach einer Medaille, am Ende aber stand sie wieder mit leeren Händen da.

Beim olympischen Riesenslalom war die 34 Jahre alte Münchnerin als sensationelle Zweite in das Finale gegangen, lag bei der letzten Zwischenzeit auch noch klar auf Medaillenkurs - und fiel auf den letzten Metern dann doch noch auf Rang neun zurück: 0,19 Sekunden fehlten zu einem Platz auf dem Podest.

Zu Gold fuhr wie bereits im Super-G Weltmeisterin Federica Brignone aus Italien, die erst Mitte Januar ihr Comeback im Weltcup nach langer Verletzungspause gegeben hatte. Silber wurde zweimal vergeben: an die zeitgleichen Sara Hector aus Schweden, Olympiasiegerin 2022 in Peking, und Thea Louise Stjernesund aus Norwegen (+0,62 Sekunden).