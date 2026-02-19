Ausreißer ganz spät gestellt: Milan siegt im Sprint

Favoritensieg im Massenspurt: Der italienische Topsprinter Jonathan Milan hat die vierte Etappe der UAE Tour gewonnen und sich drei Tage nach seinem Sturz wieder in starker Form präsentiert. Nach 183 km wurde es in Fujairah aber denkbar knapp - die Ausreißergruppe des Tages wurde erst rund 250 Meter vor dem Ziel eingeholt.

"Wir wussten, dass diese Ausreißergruppe stark ist. Ich hatte schon ein bisschen Sorgen, dass wir sie nicht mehr einholen würden", sagte Milan im Anschluss. Für den 25-Jährigen vom Team Lidl-Trek war es bereits der dritte Saisonsieg - und ein ganz besonderer, denn sein jüngerer Bruder Matteo Milan (23/Groupama-FDJ United) spurtete erstmals in seiner Karriere ebenfalls in die Top-Drei. Zweiter wurde Ethan Vernon (NSN Cycling).

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) erlebte derweil einen entspannten Renntag im Roten Trikot des Führenden. Er liegt in der Gesamtwertung weiter 21 Sekunden vor Topfavorit Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG). Remco Evenepoel, der Star-Zugang des deutschen Rennstalls Red Bull Bora-hansgrohe, der am Vortag eine empfindliche Niederlage kassiert hatte, kam ebenfalls mit dem Hauptfeld ins Ziel.