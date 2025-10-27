Bahnrad-WM: Augenstein und Kluge "wie betrogen"

Moritz Augenstein und Roger Kluge glaubten schon an WM-Bronze, doch dann wurde plötzlich das Ergebnis noch korrigiert. Entsprechend groß war der Ärger beim deutschen Duo nach der letzten Entscheidung der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile. "Es fühlt sich an, als wären wir um eine Medaille betrogen worden", sagte Bundestrainer Lucas Schädlich.

Augenstein und Kluge blieb im Madison nur Rang vier, dabei hatten die Listen zunächst etwas anderes gesagt. "Letztlich ist das Ergebnis so, wie es jetzt steht, korrekt. Aber sie haben die ganze Zeit die falschen Punkte angezeigt. Wäre das richtige Ergebnis eingeblendet gewesen, wären wir das Rennen ganz anders gefahren, hätten die Dänen mehr im Blick gehabt", sagte Schädlich.

So aber lag Dänemark plötzlich mit 71 Punkten hinter Belgien (81) und Großbritannien (73) auf Rang drei - und eben vor Deutschland (64). "Das ist ein sehr, sehr großer Fehler von den Kommissären - extrem krass, dass so etwas bei einer Weltmeisterschaft passiert", sagte Schädlich: "Es tut mir extrem leid für die beiden. Aber wir sind machtlos."

Augenstein hatte drei Tage zuvor Gold im Scratch geholt, zudem hatte es in Chile Silber durch den Frauen-Vierer in der Mannschaftsverfolgung gegeben. Es blieben die einzigen deutschen Medaillen der WM - auch, wenn es am Sonntag kurzzeitig anders ausgesehen hatte.