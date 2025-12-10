Ehemaliges Team Israel Premier-Tech erhält World-Tour-Lizenz

Der Radsport-Weltverband UCI hat das neu formierte NSN Cycling Team in die World Tour aufgenommen. Der Nachfolger der bisherigen Mannschaft Israel-Premier Tech gehört somit in den kommenden drei Jahren zu den 18 Elite-Mannschaften. Die Struktur des neuen Teams basiert weitgehend auf dem bisherigen Gerüst von Israel PT, das zuletzt wegen pro-palästinensischer Proteste in die Schlagzeilen geraten war.

Hinter dem neuen Projekt steht die Sport- und Entertainment-Agentur NSN, die vom ehemaligen spanischen Fußballstar Andres Iniesta mitgegründet wurde. Gemeinsam mit der Schweizer Investmentplattform Stoneweg übernahm NSN im November die Mannschaft. NSN Cycling wird unter Schweizer Lizenz antreten, seinen Sitz aber in Spanien haben. Als ersten prominenten Fahrer verpflichtete das Team den eritreischen Sprinter Biniam Girmay.

Auch die belgischen Teams Lotto und Intermarché sind künftig vereint: Die UCI bestätigte die Lizenz für Lotto-Intermarché und damit die lange erwartete Fusion der beiden Traditionsmannschaften. "In den vergangenen Monaten haben wir sehr hart hinter den Kulissen gearbeitet, um ein solides Projekt aufzubauen", sagte der neue CEO Jean-Francois Bourlart: "Wir freuen uns, dass die UCI uns für die nächsten drei Jahre ihr Vertrauen schenkt."

Mit der Entscheidung der UCI steht das Teilnehmerfeld der World Tour für die Jahre 2026 bis 2028 fest. Die Serie umfasst die wichtigsten Rennen des internationalen Straßenradsports, darunter die Tour de France, den Giro d'Italia und die Vuelta in Spanien.