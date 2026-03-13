Herzrhythmusstörungen: Radprofi Behrens vor langer Pause

Wegen Herzrhythmusstörungen muss sich der Bremer Radprofi Niklas Behrens einer Operation unterziehen und danach lange pausieren. Das teilte sein niederländisches Visma-Lease-a-bike-Team mit. Demnach soll der "minimalinvasive Eingriff" (Ablation) bei dem U23-Weltmeister von 2023, der nach einem Trainingssturz im vergangenen Februar noch nicht wieder für ein Rennen in den Sattel gestiegen war, Ende des Monats erfolgen.

"Ich bin dem Team und dem medizinischen Personal sehr dankbar für ihre Unterstützung und die Begleitung in den letzten Tagen und Wochen. Es ist momentan ein schwieriger Weg, aber ich werde meine Genesung mit demselben Fokus angehen, mit dem ich jedes Rennen bestreite", sagte Behrens nach Angaben seines Rennstalls.

Die geplante Operation beschrieb das Team des 22-Jährigen als "eine Routinebehandlung, die bei aktiven Sportlern erfolgreich angewendet wird". Es sei angestrebt, dass Behrens nach seiner vollständigen Genesung "im Laufe der Saison wieder ins Training und in Wettkämpfe" zurückkehren könne.

Die Erkrankung bedeutet für Behrens im zweiten Jahr als Profi den zweiten schweren Rückschlag. Anfang 2025 hatte der Sprintspezialist bei der UAE Tour einen Schlüsselbeinbruch erlitten und nach der Ausheilung der Verletzung lange um seine Form kämpfen müssen.