Kämna Achter beim Auftakt der Tour de Suisse

Der frühere Tour-de-France-Etappensieger Lennard Kämna ist in seiner Comeback-Saison mit einem Top-Ten-Resultat in die Tour de Suisse gestartet. Der 28-Jährige vom Team Lidl-Trek belegte auf der 129,4 km langen Etappe mit Start und Ziel in Küssnacht als bester Deutscher den achten Platz.