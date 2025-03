Klassikerähnliche Etappen bei der Deutschland Tour

Die Deutschland Tour (20. bis 24. August) führt in diesem Jahr durch die Mitte des Landes und dürfte erneut das Interesse von Klassikerspezialisten wecken. Wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben, macht bei der fünftägigen Radrundfahrt hügeliges Terrain einen Großteil der Strecke aus.

Insgesamt macht die Deutschland Tour in sechs Austragungsorten und drei Bundesländern Station. Essen, Arnsberg und Kassel waren bereits vor zwei Jahren Gastgeber, in diesem Jahr kommen Herford als Zielort der ersten Etappe und Startort am Folgetag sowie Halle (Saale) und Magdeburg am Schlusstag als neue Stationen hinzu.

Der Startschuss erfolgt am 20. August mit einem drei Kilometern langen Prolog vor der Kulisse der Zeche Zollverein in Essen. Die insgesamt 741 km lange Strecke führt in der Folge über den Teutoburger Wald ins Sauerland. Auf der dritten Etappe nach Kassel sind 3000 Höhenmeter zu bewältigen. Das Finale nach einem Transfer nach Sachsen-Anhalt dürfte im Sprint entschieden werden.

Die Deutschland Tour ist nicht Teil der World Tour des Radsport-Weltverbands UCI. Die internationale Fahrerelite wird den Fokus auf die Vuelta in Spanien (23. August bis 14. September) legen.

Der Etappenplan der Deutschland Tour 2025:

Prolog (Mittwoch, 20. August): Essen (3 km)

1. Etappe (Donnerstag, 21. August): Essen - Herford (197 km)

2. Etappe (Freitag, 22. August): Herford - Arnsberg (189 km)

3. Etappe (Samstag, 23. August): Arnsberg - Kassel (184 km)

4. Etappe (Sonntag, 24. August): Halle (Saale) - Magdeburg (168 km)