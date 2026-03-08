Lamperti gewinnt Auftakt von Paris-Nizza

US-Radprofi Luke Lamperti hat den Auftakt der Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der 23-Jährige vom Team EF Education-EasyPost setzte sich am ersten Tag des traditionellen Etappenrennens von der Mitte in den Süden Frankreichs nach 170,9 km zwischen Achères und Carrières-sous-Poissy im Massensprint durch.

Zweiter wurde der Belgier Vito Braet vor Orluis Aular aus Kolumbien. Die deutschen Topsprinter Phil Bauhaus und Pascal Ackermann waren im Finale nicht mehr vorne dabei. Auch Lennard Kämna und Nils Politt hatten nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun.

Paris-Nizza ist das erste wichtige Etappenrennen der Saison und traditionell für die Rundfahrstars wie das parallel ausgetragene Tirreno-Adriatico ein erster Formtest auf dem Weg Richtung Giro und Tour. Mit dabei bei der "Fahrt zur Sonne" sind unter anderem der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard bei seinem Saisondebüt und der britische Tour-Vierte Oscar Onley.

Die Fernfahrt endet am 15. März nach acht Etappen in Nizza. Das zweite Teilstück führt am Montag über 187 km von Épone nach Montargis. Letzter deutscher Sieger war Maximilian Schachmann in den Jahren 2020 und 2021.