Lipowitz und Brauße Radsportler des Jahres

Keine Überraschung bei den Männern, Wiederholungssiegerin bei den Frauen: Die Radsportler des Jahres 2025 heißen Florian Lipowitz und Franziska Brauße. Der überraschende Dritte der Tour de France sowie die EM- und WM-Zweite setzten sich bei der Wahl der Leser der beiden Fachmagazine "RadSport" und "Rennrad" durch.

Lipowitz hatte im Sommer seinen großen Durchbruch auf der internationalen Bühne gefeiert. Der 25-Jährige fuhr bei der Frankreich-Rundfahrt nach einer Topleistung auf den dritten Rang und sicherte sich zudem das Weiße Trikot des besten Jungprofis. Über 40 Prozent der Leser gaben Lipowitz bei der Abstimmung ihre Stimme.

Brauße setzte sich ihrerseits knapp vor der deutschen Meisterin im Straßenrennen Franziska Koch durch, obwohl sie den ganz großen Wurf im Jahr 2025 verpasst hatte. Sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei der Weltmeisterschaft gewann sie in der Mannschaftsverfolgung an der Seite von Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch die Silbermedaille. Brauße (27) hatte die Wahl bereits 2019 gewonnen.

Den Preis für den Radsportler des Jahres in der Kategorie "Jugend" sicherte sich Karl Herzog, der im Oktober Junioren-Europameister auf der Straße geworden war.