Mögliche Handverletzung: Zimmermann verpasst Strade Bianche

Bitterer Rückschlag für Georg Zimmermann: Der deutsche Straßenrad-Meister steht seinem Team Lotto Intermarché vorerst nicht zur Verfügung. Der 28 Jahre alte Allrounder aus Augsburg hat sich bei einem Sturz beim Eintagesrennen Trofeo Laigueglia am Mittwoch verletzt und verpasst dadurch auch seinen geplanten Start bei den Strade Bianche auf den Schotterstraßen der Toskana am Samstag.

Zimmermann habe "mehrere Schürfwunden" erlitten, teilte sein Team am Donnerstag bei X mit: "Er wird heute nach Berlin fliegen, um sich weiteren medizinischen Untersuchungen zu unterziehen, da der Verdacht auf eine Handverletzung besteht. Wir wünschen Georg gute Besserung."