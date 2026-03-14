Nur 47 km: Vorletzte Etappe von Paris-Nizza wird zum Sprint

Kurzarbeit bei Paris-Nizza: Die vorletzte Etappe der traditionellen Rad-Fernfahrt ist wegen heftigen Regens und Schneefalls im Hinterland der Cote d'Azur am Samstag stark komprimiert ausgetragen worden.

Im Sprint nach nur 47 von ursprünglich 138,7 km setzte sich der Franzose Dorian Godon (Ineos Grenadiers) vor dem Eritreer Biniam Girmay (NSN) durch. An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich nichts. Dort führt vor dem anspruchsvollen Finale am Sonntag rund um Nizza der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard mit großem Vorsprung. Der Allgäuer Georg Steinhauser liegt weiter auf Platz drei und trägt das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Die Organisatoren hatten am Samstag kurz vor dem Etappenstart entschieden, dass das Feld im Bus-Konvoi bis 47 km vor das Ziel gebracht wird. Ursprünglich sollte die Etappe über die rund dreifache Distanz von Nizza nach Auron führen. Bereits am Freitagabend war beschlossen worden, dass das Ziel nicht auf 1600 m in Auron liegen sollte, sondern die Etappe bereits 18 km vorher im rund 850 m hohen Isola endet.