Paris-Nizza: Gesamtführender Ayuso gibt auf

Nach einem Sturz auf der vierten Etappe ist die Fernfahrt Paris-Nizza für den Gesamtführenden Juan Ayuso vorbei. Der spanische Radprofi kam am Mittwoch bei widrigen Wetterbedingungen auf der Strecke von Bourges nach Uchon zu Fall. Auch der Deutsche Nils Politt vom UAE Team Emirates-XRG war in den Unfall verwickelt, konnte aber weiterfahren.

Auf nasser Straße stürzte Ayuso, Kapitän des deutschen Lidl-Trek-Teams, 47 km vor dem Ziel. Danach versuchte der Träger des Gelben Trikots weiterzufahren, musste jedoch wenige Meter später - gekrümmt vor Schmerzen - wieder anhalten. Der 23-Jährige legte sich am Straßenrand ins Gras und wartete dort auf einen Krankenwagen. Es war einer von mehreren Stürzen auf dem Streckenabschnitt.

Ayuso hatte nach dem Mannschaftszeitfahren am Dienstag die Gesamtführung übernommen. Diese eroberte nun Jonas Vingegaard, der dänische Radstar gewann das vierte Teilstück mit 41 Sekunden Vorsprung vor Daniel Martínez aus Kolumbien. Georg Steinhauser (Scheidegg/EF Education-EasyPost) wurde Fünfter. Vingegaard liegt bei der "Fahrt zur Sonne" auch im Klassement vor Martínez (+52 Sekunden), neuer Dritter ist Steinhauser (+3:20 Minuten).