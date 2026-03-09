Paris-Nizza: Kanter gewinnt zweite Etappe

Ungläubig fasste Max Kanter sich an den Helm: Der deutsche Radprofi hat am Montag die zweite Etappe von Paris-Nizza gewonnen und damit seinen ersten WorldTour-Sieg überhaupt gefeiert. Der 28-jährige Cottbuser vom Team Astana triumphierte auf den 187 Kilometern von Épône nach Montargis knapp vor dem Neuseeländer Laurence Pithie und dem Belgier Jasper Stuyven. Die Gesamtwertung führt weiterhin US-Auftaktsieger Luke Lamperti gleichauf mit Vito Braet aus Belgien an. Lamperti kam zu Wochenbeginn als Fünfter ins Ziel.

Kanter konnte sein Husarenstück im Ziel überhaupt nicht fassen. "Träume ich? Das muss ein Traum sein, oder?", war die erste Reaktion des überwältigten Lausitzers. Danach sagte er: "Ich bin so glücklich. Ich habe so lange auf solche einen Erfolg gewartet. Bei diesem Rennen eine Etappe zu gewinnen, ist ein Traum, Paris-Nizza hat so viel Prestige."

Für den deutschen Topsprinter Phil Bauhaus endete die Etappe nach einem Sturz 32 Kilometer vor dem Ziel auf dem enttäuschenden 137. Platz. Pascal Ackermann landete als zweitbester Deutscher auf Rang 14 unmittelbar vor Landsmann Niklas Märkl. Lennard Kämna und Nils Politt hatten nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun.

Paris-Nizza ist das erste wichtige Etappenrennen der Saison und traditionell für die Rundfahrstars wie das parallel ausgetragene Tirreno-Adriatico ein erster Formtest auf dem Weg Richtung Giro und Tour. Bei der "Fahrt zur Sonne" mit dabei sind unter anderem der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark) bei seinem Saisondebüt und der britische Tour-Vierte Oscar Onley.

Die Stars um Vingegaard stehen auf dem dritten Teilstück am Dienstag im Mannschaftszeitfahren von Cosne-Cours-sur-Loire nach Pouilly-sur-Loire über 23,5 Kilometer erstmals stärker im Fokus. Die Fernfahrt endet am 15. März nach acht Etappen in Nizza.