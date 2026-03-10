Paris-Nizza: Lidl-Star Ayuso übernimmt Gesamtführung

Das britische Team Ineos Grenadiers um den Tour-Vierten Oscar Onley hat das Mannschaftszeitfahren bei Paris-Nizza gewonnen. Am dritten Tag der traditionellen Fernfahrt setzte sich Ineos nach 23,5 km von Cosne-Cours-sur-Loire nach Pouilly-sur-Loire mit zwei Sekunden Vorsprung auf das deutsche Team Lidl-Trek durch. Lidl-Kapitän Juan Ayuso (Spanien) übernahm die Gesamtführung.

Für den Etappensieg war die Zielzeit des ersten Fahrers jeder Mannschaft maßgeblich. In die Gesamtwertung floss hingegen die tatsächliche Fahrtzeit jedes Profis ein. Nach diesem Modus wird auch das Team-Zeitfahren beim Tour-Auftakt am 4. Juli ausgetragen, was taktisch einige Möglichkeiten bietet. Ayuso kam am Dienstag nach einem starken Endspurt mit klarem Vorsprung auf seine Teamkollegen um Lennard Kämna ins Ziel - die Lidl-Taktik ging damit auf.

Platz drei ging an das Team Decathlon vor der Mannschaft Jumbo-Visma um den zweimaligen Toursieger Jonas Vingegaard. Fünfter wurde das zweite deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe, nur zu Platz sechs reichte es für das Starensemble des UAE Team Emirates-XRG mit dem deutschen Klassiker-Ass Nils Politt.

In der Gesamtwertung sortierten sich dicht hinter Ayuso die Ineos-Profis Kevin Vauquelin (Frankreich/+2 Sekunden) und Onley (Großbritannien/+3) ein. Vingegaard ist Siebter (+17).

Die vierte Etappe am Mittwoch ist mit rund 2500 Höhenmetern die bislang anspruchsvollste und wird mit einer Bergankunft nach 195 km in Uchon entschieden, die allerdings mit durchschnittlich 4,5 Steigungsprozent auf 4,5 km Länge nicht allzu selektiv ist. Die Fernfahrt endet am 15. März nach acht Etappen in Nizza.