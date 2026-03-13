Paris-Nizza: Steinhauser behauptet Gesamtplatz drei

Radprofi Georg Steinhauser hat seinen starken dritten Gesamtplatz und das Weiße Trikot des besten Jungprofis bei der Fernfahrt Paris-Nizza auch am drittletzten Tag erfolgreich verteidigt. Der 24 Jahre alte Allgäuer vom Team EF Education-EasyPost kam nach 179,3 km zwischen Barbentane und Apt als 13. in der Favoritengruppe ins Ziel. Der Tagessieg ging an den Kolumbianer Harold Tejada (XDS Astana), der sechs Sekunden vor 20 Verfolgern lag.

Steinhauser liegt in der Gesamtwertung weiter 5:50 Minuten hinter dem dänischen Spitzenreiter Jonas Vingegaard. Der zweimalige Tour-Sieger, der die beiden vorangegangen Etappen gewonnen hatte, kam zeitgleich mit Steinhauser ins Ziel. Damit führt Jumbo-Visma-Kapitän Vingegaard weiterhin mit einem komfortablen Vorsprung auf Daniel Felipe Martinez (Kolumbien/+3:22) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe und steht vor seinem ersten Gesamtsieg bei Paris-Nizza.

Die siebte Etappe von Nizza nach Auron ist mit 3149 Höhenmetern auf nur 138,7 km sowie einer Bergankunft auf 1600 m Höhe die anspruchsvollste. Die 84. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet am Sonntag mit einer erneut schweren Etappe rund um Nizza.