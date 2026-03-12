Paris-Nizza: Vingegaard nach Soloflucht auf Siegkurs

Der zweimalige Tour-Champion Jonas Vingegaard fährt nach einer beherzten Attacke weiter seinem ersten Gesamtsieg bei Paris-Nizza entgegen. Auf der anspruchsvollen fünften von acht Etappen siegte der dänische Radprofi vom Team Jumbo-Visma nach einer erfolgreichen Soloflucht mit 2:02 Minuten Vorsprung und baute seine am Vortag eroberte Führung in der Gesamtwertung aus.

Vingegaard setzte sich gut 21 Kilometer vor dem Ziel am Anstieg nach Saint-Jean-de-Muzols ab und brachte einen immer größeren Abstand zwischen sich und seine Verfolger. Nach 206,3 km und 2724 Höhenmetern von Cormoranche-sur-Saone nach Colombier-le-Vieux siegte der 29-Jährige vor Valentin Paret-Peintre (Frankreich/Soudal Quick-Step) und Harold Tejada (Kolumbien/XDS Astana Team/+2:20).

In der Gesamtwertung liegt der Vorjahresdritte Vingegaard jetzt 3:22 Minuten vor Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien/Red Bull-Bora-hansgrohe). Der deutsche Profi Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), am Donnerstag Achter, bleibt Gesamtdritter (+5:50).

Die sechste Etappe von Barbentane nach Apt ist mit 2077 Höhenmetern auf 179,3 km erneut selektiv. Die 84. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet am Sonntag mit einer schweren Etappe rund um Nizza.