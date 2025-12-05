Pogacar mit Vélo d'Or ausgezeichnet

Superstar Tadej Pogacar ist wenig überraschend zum Radsportler des Jahres gewählt worden. Der slowenische Tour-de-France-Sieger bekam am Freitagabend bei einer Zeremonie in Paris zum dritten Mal die Trophäe Vélo d'Or zugesprochen. Bei den Frauen wurde die Französin Pauline Ferrand-Prévot, Gewinnerin der Frankreich-Rundfahrt, ausgezeichnet.

Seinen Preis konnte Pogacar nicht persönlich entgegennehmen. Der 27-Jährige sagte seine Teilnahme in der französischen Hauptstadt aufgrund einer Viruserkrankung kurzfristig ab. Neben dem Vélo d'Or, der nach dem Vorbild des Ballon d'Or im Fußball vergeben wird, erhielt der Ausnahmefahrer auch den Eddy-Merckx-Preis für den besten Klassikerfahrer.

In diesem Jahr hatte Pogacar wie bei der Tour auch seinen Titel im WM-Straßenrennen verteidigt. Ihm gelangen zudem Siege bei den Klassikern Strade Bianche, Flandern-Rundfahrt, dem Flèche Wallonne, Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt. Ferrand-Prévot hatte als erste Französin die Tour gewonnen.