Radsport: Aldag wird Sportdirektor bei Frauen-Team Canyon

Der frühere Radprofi Rolf Aldag hat nach seinem Aus als Sportlicher Leiter beim Team Red Bull-Bora-hansgrohe einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 57-Jährige wird zur neuen Saison Sportdirektor beim deutschen Frauen-Spitzenteam Canyon-SRAM-zondacrypto, für das er schon 2020 tätig war.

"Ich bin mit dem Team immer in Kontakt geblieben und freue mich, zurück zu sein", sagte Aldag: "Das generelle Wachstum im Frauen-Radsport ist sehr aufregend."

Für das in Koblenz beheimatete deutsche Canyon-Team fahren in der kommenden Saison unter anderem die Giro-Fünfte Antonia Niedermaier und die frühere polnische Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma.