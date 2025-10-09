Radsport live im Stream auf Joyn
Radsport: Lombardei-Rundfahrt live - TV-Zeiten, Stream und alle Infos zur Übertragung
- Aktualisiert: 11.10.2025
- 17:00 Uhr
Am 11. Oktober steht mit der Lombardei-Rundfahrt das letzte große Eintagesrennen der Saison auf dem Programm. So verfolgt ihr das Rennen im Free-TV und im Livestream auf Joyn.
Tadej Pogacar steht kurz davor, seiner Saison die Krone aufzusetzen. Insgesamt 19 Siege hat der Superstar 2025 gefeiert, die ersten im Februar in den Emiraten, die letzten nun im europäischen Herbst. Schwerste Klassiker waren ebenso darunter wie der vierte Tour-Erfolg.
Diese Dominanz ist gleichermaßen Fluch und Segen für den Radsport, der einerseits einen der Allzeitgrößten erlebt, welcher jedes Rennen voller Angriffslust und Esprit zelebriert. Andererseits ist damit der Wettbewerb weitgehend abgeschafft: Nur zweimal in diesem Jahr stieß Pogacar an seine Grenzen - bei den Niederlagen in Sanremo und Roubaix gegen Mathieu van der Poel.
So stellt sich die Frage: Wer soll Pogacar in der Lombardei, wo er mit seinem fünften Sieg in Serie zum ikonischen Rekordgewinner Fausto Coppi aufschließen würde, ansatzweise ärgern?
ran gibt euch die wichtigsten Infos zum Rennen in der Lombardei.
Lombardei-Rundfahrt 2025 heute live: Wo läuft der Klassiker im Free-TV und Livestream?
Die Lombardei-Rundfahrt wird im Free-TV auf Eurosport live übertragen.
Der Klassiker kann somit auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.
Lombardei-Rundfahrt 2025 live: Nimmt Florian Lipowitz an der Rundfahrt teil?
Nein. Florian Lipowitz nimmt nicht an der Lombardei-Rundfahrt teil. Der Deutsche, der bei der Tour de France für Furore sorgte, hat seine Saison beendet.
Lombardei-Rundfahrt 2025 jetzt live: Daten und Fakten
- Start: Como
- Ziel: Bergamo
- Gesamtkilometer: 238 Kilometer
- Free-TV: Eurosport
- Livestream: Joyn