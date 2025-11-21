Radsport: Routinier Kluge hängt noch ein Jahr dran

Roger Kluge hat noch nicht genug. Der 39 Jahre alte Radprofi hängt eine weitere Saison dran, beim drittklassigen Continental-Team REMBE | rad-net aus dem Sauerland verlängerte Kluge seinen Vertrag um ein Jahr.

"Für 2026 hoffe ich auf eine Steigerung zur letzten Saison, da ich jetzt nicht mehr die Schulbank drücken muss: also mehr Kilometer im Training und im Wettkampf", sagte Kluge, der zuletzt neben dem Radsport eine Ausbildung bei der Feuerwehr absolvierte. Seine größten Erfolge feiert der Routinier mittlerweile auf der Bahn: 2024 wurde Kluge Weltmeister im Madison, im vergangenen Februar holte er in derselben Disziplin EM-Silber.

Im Spätherbst seiner Karriere will sich Kluge vor allem um den Nachwuchs kümmern. "Ich möchte dabei an die jüngeren Leute meine Erfahrung weitergeben und mit ihnen Erfolge feiern", sagte Kluge, der in dieser Saison unter anderem bei der Deutschland Tour am Start war.

Auf der Straße sieht sich Kluge mittlerweile in der Helferrolle und als Mentor. Auf der Bahn sollen dagegen weitere Medaillen folgen: "Das große Ziel ist die Weltmeisterschaft. Aber auch bei der Europameisterschaft und den Weltcups zu Beginn der Saison möchte ich vorne dabei sein."