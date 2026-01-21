Radsport: Teutenberg in Australien erneut in den Top 10

Der deutsche Radprofi Tim Torn Teutenberg hat bei der Tour Down Under in Australien ein weiteres Top-10-Ergebnis eingefahren. Der 23-Jährige vom deutschen Rennstall Lidl-Trek belegte bei der Sprintankunft in Tanunda nach 120,6 km den neunten Platz. Im Prolog des ersten WorldTour-Rennens der Saison war Teutenberg am Vortag Achter geworden.

Im Finale der ersten Etappe hatte Tobias Lund Andresen das beste Ende für sich. Der Däne vom Team Decathlon-CMA CGM verwies den Briten Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) und Sam Welsford aus Australien (Ineos Grenadiers) auf die Plätze.

Die zweite Etappe der Tour Down Under führt am Donnerstag über hügliges Terrain und 148,1 km von Norwood nach Uraidla.