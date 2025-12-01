Radsport: Tour-Held Girmay wechselt zu NSN

Afrikas Radsport-Held Biniam Girmay fährt ab der kommenden Saison für das NSN Cycling Team. Dies gab der künftig in der Schweiz lizenzierte Nachfolger der bisherigen Mannschaft Israel-Premier Tech am Montag bekannt. Girmay erhält einen Drei-Jahres-Vertrag.

Der 25 Jahre alte Eritreer, der 2024 als erster Afrikaner das Grüne Trikot der Tour de France gewonnen hatte, folgt bei seinem neuen Arbeitgeber auf den zu Jayco AlUla gewechselten Pascal Ackermann. Der Routinier aus dem pfälzischen Kandel hatte die Erwartungen als Sprinter Nummer eins im Team zu selten erfüllt.

Girmays bisheriges Team Intermarché-Wanty hatte in der vergangenen Woche seinen Abschied verkündet. Für die Belgier schrieb Girmay Geschichte, als er bei der Tour 2024 drei Etappen und als erster Afrikaner ein Wertungstrikot gewann. Das Radsport-Jahr 2025 verlief für Girmay aber enttäuschend, er blieb komplett sieglos.