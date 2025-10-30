Red Bull-Bora-hansgrohe: Lazkano vorerst suspendiert

Der spanische Radprofi Oier Lazkano vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe ist "aufgrund ungeklärter Unregelmäßigkeiten in seinem biologischen Pass" vorläufig suspendiert worden. Dies teilte der Weltverband UCI am Donnerstag mit. Es seien Auffälligkeiten in den Jahren 2022, 2023 und 2024 festgestellt worden, in dieser Zeit fuhr Lazkano noch für das Team Movistar.

Lazkano hat seit April an keinem Rennen teilgenommen, Red Bull-Bora-hansgrohe hatte keine Gründe für die lange Wettkampfpause des 25-Jährigen angegeben. Der Spanier selbst löschte seine Accounts in den Sozialen Medien. Seinen bislang letzten Start absolviert er beim Klassiker Paris-Roubaix, bei dem er den 117. Platz belegte.