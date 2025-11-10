Red Bull holt Pogacar-"Entdecker" Peiper

Das deutsche Radsport-Team Red Bull-Bora-hansgrohe stellt sich weiter neu auf und hat dafür den erfahrenen Australier Allan Piper als Berater der Sport-Abteilung verpflichtet. Der 65 Jahre alte Ex-Profi hatte zuletzt wegen einer Krebserkrankung pausiert.

Peiper hatte sich vor allem in seiner Zeit beim UAE Team Emirates (2019 bis 2021), einen Namen gemacht, wo er den jungen Tadej Pogacar zu seinem ersten Tour-de-France-Sieg (2020) lotste. Zudem war er ab 2007 Förderer des aufstrebenden Mark Cavendish beim T-Mobile Team bzw. dem Nachfolger High Road/Columbia.

"Es geht darum, eine klare sportliche Vision zu leben und sie täglich in Leistung zu übersetzen - das ist es, was mich antreibt", sagte Peiper, der beim neuformierten Red-Bull-Team um Starzugang Remco Evenepoel und dem Tour-Dritten Florian Lipowitz eng mit Sportchef Zak Dempster zusammenarbeiten soll.