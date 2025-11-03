Roglic glaubt an Lipowitz: "Natürlich kann er mithalten"

Primoz Roglic traut seinem Teamkollegen Florian Lipowitz eine goldene Zukunft zu. "Natürlich kann er mithalten", sagte der Slowene vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe in der spanischen Sportzeitung Marca auf Lipowitz' Chancen angesprochen, noch näher an die Topstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard heranzurücken: "Er stand letztes Jahr auf dem Podium und hat einige sehr große Schritte gemacht."

Es sei schwierig zu sagen, führte Roglic aus, ob es für den Deutschen künftig auch zu einem Sieg bei der Tour de France reichen könne - "aber natürlich ist er dabei. Er hat es aufs Podium geschafft und ich sehe keinen Grund, warum er das nicht wieder schaffen sollte", sagte der einstige Tour-Zweite: "Wir hoffen, dass er noch besser wird."

Dass mit Remco Evenepoel im kommenden Jahr ein weiterer Topstar für das deutsche Team fahren wird, sieht Roglic positiv. "Das wird ganz einfach. Es gibt viele Rennen und es geht immer darum, wie man das Rennen gewinnt", sagte er: "Zuerst müssen wir bereit sein, die Besten zu sein, und dann ist es mir egal, wer gewinnt. Es ist sehr gut für das Team, ihn zu haben. Er hat gezeigt, dass er etwas Besonderes ist."

Roglic war bei der Tour de France im Sommer zunächst als Kapitän des Red Bull-Teams ins Rennen gegangen - mit der Zeit hatte sich aber Lipowitz als der stärkere Fahrer entpuppt und seine Topleistung schließlich mit dem dritten Gesamtrang gekrönt.