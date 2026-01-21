Sturz in Down Under: Knochenbrüche bei Radprofi Mayrhofer

Der deutsche Radprofi Marius Mayrhofer ist bei der Tour Down Under gestürzt und hat sich mehrere Knochenbrüche zugezogen. Wie sein Team Tudor Pro Cycling mitteilte, sei der 25-Jährige auf der ersten Etappe etwa 40 Kilometer vor dem Ziel in Tanunda zu Fall gekommen. Dabei erlitt Mayrhofer Frakturen am rechten Schlüsselbein, dem Schulterblatt und den Rippen. Die Rundfahrt, die den Saisonauftakt markiert, ist für ihn beendet.

"Marius wird in den nächsten Tagen nach Europa zurückkehren, wo er seine Reha starten wird, beginnend mit Physiotherapie", teilte das Team in den Sozialen Medien mit, eine Operation sei nicht notwendig. Mayrhofer meldete sich bei Instagram aus dem Krankenhaus. "Offensichtlich nicht der Start, den ich mir für 2026 gewünscht habe, aber ich halte meinen Kopf oben und schaue positiv in die Zukunft", schrieb er: "Es ist Januar, und die Saison ist noch lang."

Den Tageserfolg beim Etappenrennen in Australien hatte sich der Däne Tobias Lund Andresen (Decathlon-CMA CGM) im Sprint gesichert. Bester Deutscher war Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), der nach Platz acht im Prolog als Neunter wieder unter die Top 10 fuhr.