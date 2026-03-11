Tirreno-Adriatico: Andresen holt Etappensieg

Der dänische Radprofi Tobias Lund Andresen hat die großen Sprintstars beim Etappenrennen Tirreno-Adriatico auf die Plätze verwiesen und seinen dritten Saisonerfolg eingefahren. Im Massensprint der dritten Etappe sicherte sich der 23-Jährige vom Team Decathlon CMA CGM in Italien nach 221 km von Cortona nach Magliano de' Marsi den Tagessieg vor Jasper Philipsen (Dritter) und Jonathan Milan (Siebter).

"Milan hat den Sprint aus der Ferne gestartet, wir hatten alle etwas kalte Beine nach einer so langen Etappe ohne große Schwierigkeiten, es war kompliziert, aber es ist ein schöner Erfolg bei einem der wichtigsten Termine des Jahres", sagte Andresen.

Der Mexikaner Isaac del Toro verteidigte derweil seine Gesamtführung. Der 22 Jahre alte Shootingstar vom Team UAE Emirates-XRG gilt auch beim ersten Monument des Jahres in knapp zwei Wochen als einer der größten Rivalen von Vorjahressieger Mathieu van der Poel (Niederlande). Bei Mailand-Sanremo (21. März) wird er sich aber vornehmlich in den Dienst von Weltmeister Tadej Pogacar (Slowenien) stellen müssen.