Tirreno-Adriatico: Del Toro vor Gesamtsieg

Der mexikanische Radprofi Isaac del Toro hat die vorletzte Etappe von Tirreno-Adriatico gewonnen und steht vor dem Gesamtsieg beim "Rennen zwischen den Meeren". Der 22-Jährige vom Team UAE Emirates-XRG setzte sich auf der Königsetappe der traditionellen Fernfahrt in Italien vor dem Norweger Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) sowie dem US-Amerikaner Matteo Jorgenson (Jumbo-Visma) durch und baute seine Gesamtführung aus.

Del Toro geht mit 42 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) in den letzten Abschnitt, auf dem eine Sprintankunft zu erwarten ist. Am bis zu 17 Prozent steilen Schlussanstieg nach Camerino wartete der UAE-Jungstar am Samstag lange mit seiner Attacke, hatte dann aber die besten Beine und triumphierte nach 188 km souverän.

Die siebte und letzte Etappe führt am Sonntag über 142 km von Civitanova Marche nach San Benedetto del Tronto.