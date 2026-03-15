Tirreno-Adriatico: Milan holt letzte Etappe

Der italienische Radprofi Jonathan Milan vom deutschen Team Lidl-Trek hat zum dritten Mal in Folge die Schlussetappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Der 25 Jahre alte Topsprinter setzte sich am Sonntag nach 142 km in San Benedetto del Tronto im Massenspurt vor dem Australier Sam Welsford und dem Belgier Laurenz Rex durch.

Den Gesamtsieg sicherte sich der Mexikaner Isaac Ddel Toro vom Team UAE Emirates-XRG, der am Samstag die Königsetappe gewonnen und damit das Leadertrikot des "Rennens zwischen den Meeren" in Italien übernommen hatte.

Del Toro wird am kommenden Samstag bei Mailand-Sanremo wichtigster Helfer von Sloweniens Topstar Tadej Pogacar sein. Dessen Widersacher Mathieu van der Poel hatte bei Tirreno-Adriatico zwei Etappen gewonnen.