Tirreno-Adriatico: Valgren siegt als Ausreißer

Der dänische Radprofi Michael Valgren hat bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico die fünfte Etappe gewonnen und eine lange Durststrecke beendet. Der 34-Jährige vom Team EF Education-EasyPost triumphierte am Freitag im Ziel des 184 km langen Teilstücks nach Mombaroccio als Solist und feierte den ersten Erfolg seit viereinhalb Jahren. Valgren, 2018 Gewinner des Amstel Gold Race, war der letzte Fahrer einer Fluchtgruppe, zu der zwischenzeitlich auch der deutsche Meister Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) gezählt hatte.

Im Ziel hatte Valgren elf Sekunden Vorsprung vor dem neuen Gesamtführenden Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) und Matteo Jorgenson aus den USA (Visma-Lease a Bike). Valgren hatte knapp sechs Kilometer vor dem Ziel den französischen Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) als letzten Rivalen aus der Fluchtgruppe distanziert. Zimmermann kam mit 1:58 Rückstand als 24. ins Ziel.

Die sechste Etappe führt am Samstag über 188 km von San Severino Marche nach Camerino. Nach etwas mehr als 50 km beginnt der anspruchsvolle Anstieg nach Sassotetto. Der Schlusskilometer ist mit einem Schnitt von 12,4 Prozent sehr steil. Die 61. Ausgabe von Tirreno-Adriatico endet am Sonntag in San Benedetto del Tronto.