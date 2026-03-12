Tirreno-Adriatico: Van der Poel holt zweiten Etappensieg

Der niederländische Radstar Mathieu van der Poel (Niederlande) hat seinen zweiten Tagessieg bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico geholt und neun Tage vor Mailand-Sanremo seine Favoritenrolle für das erste Monument des Jahres untermauert. Im Sprint einer hochkarätig besetzten Spitzengruppe setzte sich der Ex-Weltmeister vom Team Alpecin-Premier Tech auf der vierten Etappe vor dem Italiener Giulio Pellizzari aus dem deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe durch.

Zu den geschlagenen in der Topgruppe gehörten nach 213 km zwischen Tagliacozzo und Martinsicuro unter anderem van der Poels belgischer Rivale Wout van Aert (5.) und der frühere italienische Zweitfahrt-Weltmeister Filippo Ganna (9.), im Vorjahr hinter van der Poel Zweiter bei Mailand-Sanremo.

Nach Platz zehn im Tagesklassement verlor der Mexikaner Isaac del Toro die Gesamtführung an Pellizzari, der sechs Bonussekunden erhielt und nun zwei Sekunden vor del Toro liegt. Dritter ist der slowenischen Red-Bull-Kapitän Primoz Roglic (+21 Sekunden).

Del Toros UAE-Teamkollege Tadej Pogacar, der am 21. März bei der Primavera van der Poels Hauptkontrahent sein wird, ist bei Tirreno-Adriatico nicht dabei. Für van der Poel war es im fünften Saisonrennen der dritte Sieg.

Die 61. Auflage der "Fahrt zwischen den Meeren" endet am Sonntag mit der siebten Etappe in San Benedetto del Tronto. Etappe fünf führt am Freitag über 184 km von Marotta-Mondolfo nach Mombaroccio.