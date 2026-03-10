Tirreno-Adriatico: Van der Poel sprintet zum Etappensieg

Der niederländische Radsport-Star Mathieu van der Poel hat beim Etappenrennen Tirreno-Adriatico die zweite Etappe gewonnen. Der Ex-Weltmeister vom Team Alpecin-Premier Tech sprintete am Dienstag im turbulenten Finale nach 206 km in San Gimignano zum Sieg und tankte in Vorbereitung auf seinen ersten Saisonhöhepunkt bei Mailand-Sanremo (21. März) Selbstvertrauen.

Van der Poel hatte im Dreier-Sprint die besten Beine und verwies den Mexikaner Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) und den Italiener Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) auf die Plätze. Der 22 Jahre alte Shootingstar del Toro, der die Gesamtführung übernahm, gilt auch beim ersten Monument des Jahres in knapp zwei Wochen als einer der größten Rivalen von Titelverteidiger van der Poel. Bei Mailand-Sanremo wird er sich aber vornehmlich in den Dienst von Weltmeister Tadej Pogacar stellen müssen.

Auf der zweiten Tirreno-Etappe, die auf dem Weg nach San Gimignano vorbei an Pisa führte, fiel die Vorentscheidung auf dem vom Regen aufgeweichten Schotterabschnitt, der rund sieben Kilometer vor dem Ziel begann. Auch der achtmalige Cross-Weltmeister van der Poel geriet auf dem technisch anspruchsvollen Untergrund kurz in Probleme, blieb aber im Gegensatz zu einigen Rivalen auf dem Rad sitzen. Im Sprintfinale hängte er die letzten verbliebenen Verfolger knapp ab.

Die dritte Etappe führt am Mittwoch über 221 km von Cortona nach Magliano de' Marsi und dürfte in einer Sprintentscheidung enden.