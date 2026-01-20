WorldTour-Auftakt: Teutenberg bei Tour Down Under in Top 10

Tim Torn Teutenberg hat einen Sieg zum Auftakt der neuen Radsport-Saison knapp verpasst. Dem 23-Jährige vom deutschen Rennstall Lidl-Trek fehlten beim 3,6 km langen Prolog der Tour Down Under in Adelaide fünf Sekunden auf den britischen Tagessieger Samuel Watson (4:16 Minuten/Ineos Grenadiers), der dreimalige Bahn-Europameister wurde im ersten WorldTour-Rennen des Jahres letztlich Achter.

Hinter Watson komplettierten dessen Landsmann Ethan Vernon (+0:01 Sekunden/NSN Cycling Team) und der Neuseeländer Laurence Pithie (+0:03) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe das Podium. Zweitbester Deutscher wurde Florian Stork (Tudor Pro Cycling) auf Rang 18 mit einem Rückstand von neun Sekunden.

Die 26. Tour Down Under bildet den Start in die neue WorldTour-Saison. Die Weltspitze um Dominator Tadej Pogacar steigt erst später ins Renngeschehen ein. Am Mittwoch wartet das 120,6 km lange erste Teilstück mit Start und Ziel in Tanunda auf das Peloton, insgesamt stehen fünf Etappen auf dem Programm. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Stirling.

Neben Teutenberg, dessen Lidl-Trek-Team seit diesem Jahr unter deutscher Lizenz fährt, sind unter anderem auch der deutsche Meister Georg Zimmermann und der aufstrebende Anton Schiffer nach seinem Wechsel zu Visma-Lease a bike in Südaustralien unterwegs.