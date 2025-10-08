Sport Allgemein Radsport
Buchmann verlängert bei Cofidis bis 2027
Radprofi Emanuel Buchmann hat seinen auslaufenden Vertrag beim französischen Team Cofidis um zwei Jahre bis Ende 2027 verlängert. Dies teilte die Mannschaft am Mittwoch mit.
Der 32 Jahre alte Tour-Vierte von 2019 fährt seit Anfang 2025 für Cofidis, zuvor stand er zehn Jahre beim Team Red Bull-Bora-hansgrohe und dessen Vorgängerteams unter Vertrag.
In seinem ersten Cofidis-Jahr bestritt Buchmann die Tour als Kapitän und belegte Platz 30. Bei der folgenden Vuelta erreichte er als Gesamt-98. das Ziel. Seine Saison schließt der frühere deutsche Meister in der kommenden Wochen bei der Tour of Guangxi in China ab.