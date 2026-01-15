Tour-Auftakt 2027 mit Etappen in Schottland, England und Wales

Von Edinburgh über Liverpool bis nach Cardiff: Die Tour de France 2027 führt die besten Radprofis der Welt zum Auftakt einmal nahezu längs durch Großbritannien. Nachdem die Organisatoren den Grand Départ auf der Insel bereits im Vorjahr verkündet hatten, stellten sie am Donnerstag die ersten drei Teilabschnitte der Frankreich-Rundfahrt im kommenden Jahr vor. Die Frauen-Tour werde dagegen in Leeds starten, hieß es.

Die Auftaktetappe der Männer am 2. Juli aus dem schottischen Edinburgh nach Carlisle im Nordwesten Englands (184 km) dürfte ebenso wie die zweite Etappe von Keswick nach Liverpool (223 km) den Sprintern entgegenkommen. Danach geht es durch hügeliges Terrain in Wales von Welshpool (223 km) in die Hauptstadt Cardiff.

Nach einem Ruhetag am 5. Juli wird das Peloton am folgenden Tag bei der vierten Etappe wieder in Frankreich starten. Es wird das fünfte Mal innerhalb von sechs Jahren sein, dass der Grand Départ der Tour außerhalb Frankreichs stattfindet. In diesem Sommer (4. bis 26. Juli) geht es in Barcelona los - erstmals in der Geschichte der Rundfahrt mit einem Mannschaftszeitfahren.

Für die Frauen beginnt die Tour de France 2027 am 30. Juli mit einer Etappe von Leeds nach Manchester, von dort geht es weiter nach Sheffield. Die dritte Etappe wird in London stattfinden, weitere Details dazu sollen im April bekannt gegeben werden.