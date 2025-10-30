Rugby: Louis Rees-Zammit nach missglücktem NFL-Abenteuer wieder im walisischen Nationalteam

Knapp zwei Jahre, nachdem er sich Anfang 2024 für ein Abenteuer in der NFL entschieden hatte, wurde der 24-Jährige vom walisischen Nationalcoach Steve Tandy für die Rugby Nations Series 2025 im November nominiert.

Nur wenige Monate nach seinem gescheiterten Gastspiel in der NFL steht der walisische Rugby-Star wieder im Aufgebot seiner Nationalmannschaft.

Rees-Zammit galt schon in seinen jungen Jahren als Superstar des Rugby, kehrte der Sportart aber noch vor seinem 23. Geburtstag den Rücken und strebte über das International Player Pathway Program eine Karriere in der NFL an.

NFL: Rees-Zammit bestreitet kein einziges Spiel

Dort aber konnte er sich weder bei den Kansas City Chiefs noch bei den Jacksonville Jaguars durchsetzen. Nachdem er nicht ein einziges Spiel in der NFL bestreiten konnte, gab er im Sommer frustriert das Ende seines Football-Abenteuers bekannt und kehrte wieder zum Rugby zurück.

Im August unterschrieb er einen Vertrag bei den Bristol Bears und befindet sich mittlerweile wieder in bestechender Form.