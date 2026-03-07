RUGBY IM LIVESTREAM AUF JOYN
Rugby: Deutschland steigt nach Pleite gegen die Schweiz in die Europe Trophy ab
- Aktualisiert: 07.03.2026
- 17:07 Uhr
- SID
Deutschland steigt aus der europäischen Championship ab. Eine Niederlage gegen die Schweiz besiegelt das Schicksal.
Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft steigt nach einer Niederlage gegen die Schweiz aus der europäischen Championship ab.
Die Auswahl von Bundestrainer Mark Kuhlmann unterlag in Yverdon-les-Bains den Gastgebern 25:35 (10:15) und hat damit keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Nach dem letzten Platzierungsspiel am 15. März in Madrid geht es in der unterklassigen Rugby Europe Trophy weiter.
"Wir wussten, um was es geht in diesem Spiel, wir hatten es selbst in der Hand. Aber wir haben leider wieder nicht gut genug gespielt und haben es uns mit den Zeitstrafen auch extra schwer gemacht", sagte Kuhlmann: "Wir hatten zu wenig Ballbesitz, um wirklich unser Spiel aufziehen zu können. Es gab auch gute Phasen, wenn wir schnell angreifen konnten. Aber am Ende lagen bei uns Weltklasse und Kreisklasse zu eng beieinander."
In der Championship-Klasse spielen die besten acht europäischen Teams, die nicht zu den Six Nations gehören. Deutschland steht nach einem zweijährigen Zyklus als Letzter und damit als Absteiger fest.
Rugby: Six Nations live
Zwar hat das Turnier einen hohen sportlichen Stellenwert, trotzdem fehlen die besten Nationen des Kontinents. Frankreich, England, Irland, Schottland, Wales und Italien halten quasi zeitgleich zur EM das Six Nations ab.
