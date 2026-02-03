Rugby im Livestream auf Joyn
Rugby-EM 2026 live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream - wann spielt Deutschland vs. Portugal?
- Aktualisiert: 10.02.2026
- 09:10 Uhr
- ran.de
Die Rugby-EM 2026 beginnt am 07. Februar. Wie präsentiert sich Deutschland? Wer trifft aufeinander? Wo werden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.
Bei der Rugby-Europameisterschaft 2026 hofft Deutschland auf den großen Coup!
- Rugby-EM 2026: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft LIVE auf ProSieben MAXX und im Stream auf Joyn
Insgesamt kämpfen acht Mannschaften um den Titel. Deutschland trifft in Gruppe B auf Belgien, Portugal und Rumänien.
Zwar hat das Turnier einen hohen sportlichen Stellenwert, trotzdem fehlen die besten Nationen des Kontinents. Frankreich, England, Irland, Schottland, Wales und Italien halten quasi zeitgleich zur EM das Six Nations ab.
ran hat die wichtigsten Informationen zum Turnier und zu den Übertragungen zusammengefasst.
Rugby-EM 2026 heute live: Wann findet das Turnier statt?
Das Turnier findet vom 7. Februar bis zum 15. März 2026 statt.
Rugby-EM 2026 heute live: Welche Partien werden übertragen?
Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen. Alle anderen Partien können LIVE und KOSTENLOS im Livestream auf Joyn verfolgt werden.
Externer Inhalt
Rugby-EM 2026 live auf ProSieben MAXX und Joyn: Die nächsten Übertragungen
- Samstag, 7. Februar 2026, 12:50 Uhr: Niederlande vs. Spanien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 33:51
- Samstag, 7. Februar 2026, 19:50 Uhr: Belgien vs. Portugal (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 17:47
- Sonntag, 8. Februar 2026, 12:50 Uhr: Schweiz vs. Georgien (exklusiv im Livestream auf Joyn) - Ergebnis: 3:54
- Sonntag, 8. Februar 2026, 15:40 Uhr: Deutschland vs. Rumänien - Ergebnis: 30:24
- Samstag, 14. Februar 2026, 12:40 Uhr: Deutschland vs. Portugal
- Samstag, 14. Februar 2026, 19:50 Uhr: Spanien vs. Schweiz (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- Sonntag, 15. Februar 2026, 12:50 Uhr: Niederlande vs. Georgien (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- Sonntag, 15. Februar 2026, 17:50 Uhr: Rumänien vs. Belgien (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- Samstag, 21. Februar 2026, 11:50 Uhr: Georgien vs. Spanien (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- Samstag, 21. Februar 2026, 19:45 Uhr: Belgien vs. Deutschland
- Sonntag, 22. Februar 2026, 12:50 Uhr: Schweiz vs. Niederlande (exklusiv im Livestream auf Joyn)
- Sonntag, 22. Februar 2026, 18:20 Uhr: Portugal vs. Rumänien (exklusiv im Livestream auf Joyn)
Rugby-EM 2026 live: Welches Punktesystem wird verwendet?
- 4 Punkte bei einem Sieg
- 2 Punkte bei einem Unentschieden
- 0 Punkte bei einer Niederlage
- 1 Bonuspunkt, wenn eine Mannschaft in einem Spiel mindestens drei Versuche mehr erzielt als der Gegner
- 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Differenz
- 1 Bonuspunkt bei einem Grand Slam (Siege in allen Spielen)
Auch interessant: Rugby Six Nations 2026 auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream