Rugby: Englands Frauen holen Titel gegen Kanada

Die englischen Rugby-Frauen haben im Finale der Heim-WM einen Favoritensieg gefeiert und damit eine lange Durststrecke beendet. Die Gastgeberinnen setzten sich am Samstag in London gegen Kanada mit 33:13 durch, England ist nun zum dritten Mal Weltmeister - und erstmals seit 2014, als ebenfalls gegen Kanada ein Finalsieg gelang. Die englischen Frauen standen schon zum siebten Mal in Folge im WM-Finale.

81.885 Fans sorgten im Rugby-Tempel Twickenham für einen Bestwert im Frauen-Rugby, sie sahen auch das Ende eines Traums für die Außenseiterinnen: Kanada spielte um seinen ersten WM-Titel, es war ein ungleiches Duell. Das Amateurteam aus Nordamerika hatte nur mithilfe eines Spendenaufrufs das Budget für das Turnier stemmen können, knapp eine Million kanadische Dollar kamen zusammen.

Das Nationalteam Englands verfügt dagegen bereits seit 2019 über professionelle Strukturen. Zahlreiche Topspielerinnen sind mit Vollzeit-Verträgen ausgestattet. In den vergangenen sechs Jahren verloren die Weltranglistenersten nur eine einzige Begegnung: das WM-Finale 2022 gegen Rekordweltmeister Neuseeland.