Anzeige
Rugby live auf ProSieben MAXX und joyn

Rugby-WM: Belgien verpasst letztes WM-Ticket nach Remis nur knapp

  • Veröffentlicht: 18.11.2025
  • 19:47 Uhr
  • ran.de

Im Kampf um das letzte verfügbare WM-Ticket muss sich die Rugby-Nationalmannschaft Belgiens nur knapp geschlagen geben. Samoa fährt zum Turnier.

Es hat nicht geklappt. Die belgische Rugby-Nationalmannschaft hat es verpasst, sich erstmals in der Geschichte des Landes ein WM-Ticket zu sichern.

Beim Men’s Rugby World Cup 2027 Final Qualification Tournament in Dubai trat die belgische Auswahl am Dienstag gegen die favorisierte Mannschaft aus Samoa an.

Anzeige
Anzeige
BKT United Rugby Championship, Parc y Scarlets, Llanelli, Wales 10 10 2025 Scarlets vs DHL Stormers A view of match balls ahead of the game A view of match balls ahead of the game 10 10 2025 PUBLIC...

Rugby Nations Series: Vier Spiele am 22. November ab 16:10 Uhr kostenlos streamen auf Joyn!

Verfolge die Rugby Nations Series LIVE und KOSTENLOS auf Joyn.

Anzeige

Belgien gelang zwar ein 13:13-Unentschieden, dieses reichte allerdings nicht, um sich das letzte für die Endrunde noch zu vergebende Ticket zu sichern. Stattdessen sicherte sich Samoa den finalen Startplatz. Vor der Begegnung hatte Belgien mit einem Punkt Rückstand auf Samoa in der Tabelle auf Rang zwei gelegen.

Anzeige

Belgien mit starker Leistung

Belgien, das mit einem Sieg gegen Deutschland im Februar das Qualifikationsturnier überhaupt erst erreicht hatte, schlug sich in Dubai trotz des knapp verpassten WM-Tickets aber glänzend. So gelangen unter anderem Siege gegen Namibia und Brasilien.

Die nächste Rugby-WM findet von Anfang Oktober bis Mitte November 2027 in Australien statt. Dabei treten die besten Teams der Welt erstmals in einem erweiterten Format mit 24 Teams gegeneinander an.

ProSiebenSat.1 zeigt nach Japan 2019 und Frankreich 2023 zum dritten Mal alle 52 Spiele des Rugby World Cup 2027.

Alle Fans können die Gruppenauslosung zur WM, bei der sechs Vierergruppen ermittelt werden, am Mittwoch, 3. Dezember 2025, ab 10:00 Uhr live auf Joyn verfolgen.

Mehr News und Videos zum Rugby
Guiness Men s Six Nations - France v Scotland Romain Ntamack Nolann Le Garrec during the 6 or Six Nations Championship rugby match XV de France VS Scotland on March 15, 2025 at Stade de France in P...
News

Rugby Nations Series heute live auf P7MAXX und Joyn: Alle Infos

  • 18.11.2025
  • 11:32 Uhr

Rugby - Südafrika weltmeisterlich: Versuch mit dem Pausenpfiff

  • Video
  • 01:29 Min
  • Ab 0

Rugby - Mostert sieht Rot: Weltmeister in Unterzahl

  • Video
  • 05:30 Min
  • Ab 0

Von Frankfurt ins Rugby-Glück: Die Anton-Segner-Story

  • Video
  • 05:05 Min
  • Ab 0

Rugby-Highlights: Südafrika entscheidet Spitzenspiel für sich

  • Video
  • 03:51 Min
  • Ab 0

Rugby-Highlights: Englands Turbo macht Fidschi platt

  • Video
  • 03:48 Min
  • Ab 0

Rugby-Highlights: Historischer Schottland-Sieg bleibt aus

  • Video
  • 03:24 Min
  • Ab 0
England Rugby
News

ProSieben MAXX und Joyn zeigen Rugby World Cup 2027

  • 02.11.2025
  • 11:55 Uhr
Christopher Hilsenbeck
News

Christopher Hilsenbeck: Der "Deutsche" im US-Rugby-Team

  • 02.11.2025
  • 11:29 Uhr

Rugby-Highlights: Monster-Klatsche! Schottland zerlegt USA

  • Video
  • 07:23 Min
  • Ab 0