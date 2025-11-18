Rugby-WM: Belgien verpasst letztes WM-Ticket nach Remis nur knapp

Beim Men’s Rugby World Cup 2027 Final Qualification Tournament in Dubai trat die belgische Auswahl am Dienstag gegen die favorisierte Mannschaft aus Samoa an.

Es hat nicht geklappt. Die belgische Rugby-Nationalmannschaft hat es verpasst, sich erstmals in der Geschichte des Landes ein WM -Ticket zu sichern.

Im Kampf um das letzte verfügbare WM-Ticket muss sich die Rugby-Nationalmannschaft Belgiens nur knapp geschlagen geben. Samoa fährt zum Turnier.

Belgien gelang zwar ein 13:13-Unentschieden, dieses reichte allerdings nicht, um sich das letzte für die Endrunde noch zu vergebende Ticket zu sichern. Stattdessen sicherte sich Samoa den finalen Startplatz. Vor der Begegnung hatte Belgien mit einem Punkt Rückstand auf Samoa in der Tabelle auf Rang zwei gelegen.

Belgien mit starker Leistung

Belgien, das mit einem Sieg gegen Deutschland im Februar das Qualifikationsturnier überhaupt erst erreicht hatte, schlug sich in Dubai trotz des knapp verpassten WM-Tickets aber glänzend. So gelangen unter anderem Siege gegen Namibia und Brasilien.

Die nächste Rugby-WM findet von Anfang Oktober bis Mitte November 2027 in Australien statt. Dabei treten die besten Teams der Welt erstmals in einem erweiterten Format mit 24 Teams gegeneinander an.

ProSiebenSat.1 zeigt nach Japan 2019 und Frankreich 2023 zum dritten Mal alle 52 Spiele des Rugby World Cup 2027.

Alle Fans können die Gruppenauslosung zur WM, bei der sechs Vierergruppen ermittelt werden, am Mittwoch, 3. Dezember 2025, ab 10:00 Uhr live auf Joyn verfolgen.