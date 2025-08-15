Beim Saudi Arabia Masters 2025 hat Snooker-Superstar Ronnie O'Sullivan zwei Maximum Breaks im selben Spiel geschafft - und seinen Rekord weiter ausgebaut. Ronnie O'Sullivan hat Snooker-Geschichte geschrieben - mal wieder. Bei seinem 6:3-Sieg im Halbfinale des Saudi Arabia Masters gegen Chris Wakelin spielte der Engländer zwei Maximum Breaks, das erste dabei im allerersten Frame. Ein Maximum Break ist die höchstmögliche Punktzahl, die ein Spieler in einem einzigen Break (also einer ununterbrochenen Aufnahme ohne Fehler) im Snooker erzielen kann: 147 - also 15-mal Rot, 15-mal Schwarz und dann die sechs Farben im Endspiel.

Zwei perfekte Aufnahmen in derselben Partie waren zuvor erst einem Spieler gelungen, dem Waliser Jackson Page im vergangenen Jahr. Für O'Sullivan waren es die Maximum Breaks 16 und 17 - kein Spieler schaffte mehr. Mit 49 Jahren und 257 Tagen ist er zudem der älteste Spieler, dem ein Maximum Break gelang. Insgesamt gewann O'Sullivan vierf seiner sechs Frames gegen Wakelin mit Century Breaks, also Aufnahmen von 100 oder mehr Punkten. Das zweite Maximum gegen Wakelin brachte O'Sullivan satte 147.000 Pfund ein - das Preisgeld für einen Akteur, der zwei 147er-Breaks im Rahmen der vier sogenannten Majors (Weltmeisterschaft, UK Championship, Masters und Saudi Arabia Masters) spielt.

